2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İUP maaş ödemeleri, programda istihdam edilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.