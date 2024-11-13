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2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP maaş ödemeleri bekleniyor. İşsiz vatandaşların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlayan TYP İşgücü Uyum Programı maaşlarının ödeme tarihiyle ilgili gözler resmî açıklamalara çevrildi. İŞKUR tarafından uygulanan programda ilk ödeme tarihleri sorgulanıyor. Katılımcılar ise Kasım 2024 maaşları için geri sayım başladı. Birçok kişi, maaşlarının yatıp yatmadığını sorgularken maaşların neden yatmadığı da gündeme gelmiş durumda. Peki, İUP maaşı Kasım 2024'te ne zaman yatacak, maaşlar ne kadar? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:14
2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İŞKUR İUP maaş ödemeleri Kasım ayı tarihleri araştırılmaya başladı. İşsiz vatandaşların işgücü programlarına katılması ve adapte olması için uygulanan rehberlik programında ilk maaş ödeme tarihleri sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda ödenmesi beklenen ödeme henüz gerçekleşmedi. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak?

2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz netleşmedi. İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP HAKKINDA
18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak. Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?
İUP maaş ödemeleri, programda istihdam edilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.
Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP AMACI VE İŞLEYİŞİ

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

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