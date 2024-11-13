2024 İUP Maaş Ödemeleri İçin kritik tarih: Kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İUP maaş ödemeleri bekleniyor. İşsiz vatandaşların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlayan TYP İşgücü Uyum Programı maaşlarının ödeme tarihiyle ilgili gözler resmî açıklamalara çevrildi. İŞKUR tarafından uygulanan programda ilk ödeme tarihleri sorgulanıyor. Katılımcılar ise Kasım 2024 maaşları için geri sayım başladı. Birçok kişi, maaşlarının yatıp yatmadığını sorgularken maaşların neden yatmadığı da gündeme gelmiş durumda. Peki, İUP maaşı Kasım 2024'te ne zaman yatacak, maaşlar ne kadar? İşte detaylar