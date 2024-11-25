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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: "Gözler Kabine’de!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: "Gözler Kabine’de!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak için bekleyiş sürerken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücrete gelecek zam ile ilgili açıklamalarda bulunulması bekleniyor. Yılda bir defa zam yapılan ücret geçtiğimiz yıl brüt 20.002,50 TL olarak belirlenirken net ücret ise 17.002 TL olmuştu. 2025 yılı boyunca geçerli olacak yeni rakamlar için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık başında toplanması bekleniyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:11
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gözler Kabine’de! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusuna yanıt aranırken gözler 25 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı'na çevrildi. Aralık ayında işçi ve iş veren temsilcilerinin bir araya gelerek fikir birliğine varmasını beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Yeni rakamlar için hesaplamalar yapıldı. Peki, 2025 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gözler Kabine’de! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER KABİNE'DE!
Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gözler Kabine’de! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti Aralık ayında açıklayacak. Yeni ücret, yalnızca asgari ücretle çalışanlar için değil, aynı zamanda diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir gösterge olarak değerlendirilecek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gözler Kabine’de! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

YENİ ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL'YE ÇIKACAK MI?
Yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapılacak asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendirilmeye devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak öngörülmesi nedeniyle, masadaki ilk artışın bu oranda yapılması bekleniyor.
Asgari ücretin yüzde 41,50 oranında artırılması durumunda, net maaş 24 bin 57 TL civarında olacak. Ancak yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41 ile yüzde 45 arasında değiştiği için, yüzde 45'lik bir artış gerçekleşmesi durumunda, yeni asgari ücret 25 bin TL'yi geçebilecek.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gözler Kabine’de! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

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Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.554

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