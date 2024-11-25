Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: "Gözler Kabine’de!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK SON DAKİKA GELİŞMELERİ: "Gözler Kabine’de!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak için bekleyiş sürerken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücrete gelecek zam ile ilgili açıklamalarda bulunulması bekleniyor. Yılda bir defa zam yapılan ücret geçtiğimiz yıl brüt 20.002,50 TL olarak belirlenirken net ücret ise 17.002 TL olmuştu. 2025 yılı boyunca geçerli olacak yeni rakamlar için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık başında toplanması bekleniyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar