2025 MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA: '4 aylık enflasyon oranı bu rakama işaret ediyor!' Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleriyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez zam gelen maaşları belirleyen en büyük faktörlerin başında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı geliyor. Memur ve memur emeklisinin maaşlarında 2025'in ilk yarısı ve ikinci yarısı olmak üzere iki kez zam yapılacak. Son olarak temmuz ayında yapılan %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL'ye ulamıştı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor vb. meslek grupları için hesaplamalar yapılıyor. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son durum