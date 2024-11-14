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2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

2025 yılı için geri sayım başlamışken birçok kişi yeni yılda resmi tatil günlerini ve uzun hafta sonu fırsatlarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. 2025 yılı boyunca kutlanacak tüm resmi tatiller ve bu tatillerin hangi günlere denk geleceğiyle ilgili tüm detaylar resmi tatil takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı. Yeni yılda toplamda çoğu hafta içi olmak üzere toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Peki, 2025 yılında resmi ve dini tatiller hangi tarihe denk geliyor? İşte, yeni yılın resmi ve dini tatil takvimi ile ilişkin ayrıntılar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:52
2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

Yeni yıla sayılı bir zaman kalmışken şimdiden tatil planı yapmaya hazırlananlar için 2025 yılı resmi ve dini tatil takvimi büyük bir merak konusu haline geldi. 2025 senesi Türkiye'deki resmi tatiller çerçevesinde oldukça zengin bir yıl olacak. İşte, gelecek seneye ait tüm resmi ve dini tatiller hangi güne denk geliyor?

2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER TAKVİMİ

2025 yılı, Türkiye'deki çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil imkanı sunacak. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. 2025'teki resmi tatiller, devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışanlar için büyük bir anlam taşıyor ve tatil günlerinin önceden bilinmesi, iş ve dinlenme dengesini kurmak isteyenler için faydalı olacak.

2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

2025 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Öte yandan, 2025 yılındaki Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

1 Ocak 2025: Üç Aylar'ın başlangıcı

2 Ocak 2025: Regaip Kandili

26 Ocak 2025: Miraç Kandili

13 Şubat 2025: Berat Kandili

1 Mart 2025: Ramazan ayının başlangıcı

26 Mart 2025: Kadir Gecesi

30 Mart - 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı

6-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı

26 Temmuz 2025: Aşure Günü

5 Ekim 2025: Mevlid Kandili

2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

MEB 2025 YILI TATİL TAKVİMİ

MEB 2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şu şekilde;

Yarıyıl tatili: 20 - 31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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