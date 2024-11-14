2025 RESMİ VE DİNİ TATİL TAKVİMİ: Yeni yılda resmi ve dini tatiller hangi tarihlere denk geliyor?

2025 yılı için geri sayım başlamışken birçok kişi yeni yılda resmi tatil günlerini ve uzun hafta sonu fırsatlarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. 2025 yılı boyunca kutlanacak tüm resmi tatiller ve bu tatillerin hangi günlere denk geleceğiyle ilgili tüm detaylar resmi tatil takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı. Yeni yılda toplamda çoğu hafta içi olmak üzere toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Peki, 2025 yılında resmi ve dini tatiller hangi tarihe denk geliyor? İşte, yeni yılın resmi ve dini tatil takvimi ile ilişkin ayrıntılar haberin devamında…