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28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala binlerce öğrenci ve çalışan "29 Ekim resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle okulların ve iş yerlerin tatil durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı? İşte, tüm merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.10.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:54
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 Ekim resmi tatil mi sorusu için araştırmalar hız kazandı. Hafta sonu tatili ile birleştime planları yapan binlerce öğrenci ve çalışan tatil durumunu sorguluyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatiller takviminde işaretlen günlerde birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Peki, 28-29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü? İşte, detaylar...

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller arasında değerlendiriliyor.

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28 EKİM TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilecek. Buna göre hizmet veren kurumlar öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre Pazartesi yarım gün, Salı ise resmi tatil kapsamında olacak. Okulların da bu doğrultuda planlanması bekleniyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

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