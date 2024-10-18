28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

29 Ekim resmi tatil mi sorusu için araştırmalar hız kazandı. Hafta sonu tatili ile birleştime planları yapan binlerce öğrenci ve çalışan tatil durumunu sorguluyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatiller takviminde işaretlen günlerde birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Peki, 28-29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü? İşte, detaylar...