28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba