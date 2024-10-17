3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

Memurlar için 3600 ek gösterge gelişmeleri son dakika gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama yılına 1 Ekim Salı günü başladı. Yeni dönemde birçok önemli konunun gündeme gelmesi planlanırken, 3600 ek göstergenin Torba Yasa kapsamında ele alınmasıyla ilgili umutlar da artmış durumda. Yaklaşık 6 milyon memurun etkileneceği bu düzenlemeden, 1. dereceye terfi eden memurların yararlanması bekleniyor Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek ve kimler bu haktan faydalanacak? İşte,son gelişmeler!