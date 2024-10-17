  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

Memurlar için 3600 ek gösterge gelişmeleri son dakika gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama yılına 1 Ekim Salı günü başladı. Yeni dönemde birçok önemli konunun gündeme gelmesi planlanırken, 3600 ek göstergenin Torba Yasa kapsamında ele alınmasıyla ilgili umutlar da artmış durumda. Yaklaşık 6 milyon memurun etkileneceği bu düzenlemeden, 1. dereceye terfi eden memurların yararlanması bekleniyor Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek ve kimler bu haktan faydalanacak? İşte,son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:24
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

Ekim ayının ilk haftaları geride kalırken, 3600 ek gösterge konusundaki gelişmeler yeniden gündeme geldi. Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte, yargı paketi ve torba yasa gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor. Bu süreçte, 1. kademe memurlarını kapsayan 3600 ek göstergenin torba yasa ile birlikte yürürlüğe girip girmeyeceği büyük bir merak konusu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son durum ve gelişmeler haberin devamında...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisin'de (TBMM) ele alındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge düzenlemelerinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi sundu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Torba Yasa düzenlemeleri için geri sayım başaldı. TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla beraber torba yasa maddeleri de peş peşe görüşüleceği öngörülüyor. Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun Meclis gündeminin ana konu başlıklarından olması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilir?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere değinmişti;

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

SON DAKİKA SON DAKİKA