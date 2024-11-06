  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 ek gösterge gelişmeleri için son dakika haberleri takip ediliyor. Meclis'te Torba Yasa çalışmaları devam ederken 6 milyon memuru ilgilen haber beklenmeye başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın 1. Dereceye yükselen memurlar için verdiği müjdenin bu yıl içinde hayata geçirilmesi ve Torba Yasa'da yer alması bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda görev yapan ve emekli memurların aylıklarını, emekli maaşlarını ve ikramiyelerinde düzenleme sağlayacak kanun teklifi için TBMM açıklamaları bekleniyor. Peki, 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.11.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:44
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 ek gösterge son durumu takip ediliyor. 1. Kademe memurlar için getirilmesi beklenen düzenlemeyle birlikte maşlarda ve emekli aylıklarından da değişim yaşanacak. Tüm bu gelişmelerin Torba Yasa ile yürürlüğe girmesi beklenirken araştırmalar başladı. İşte 3600 ek gösterge son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

86 maddelik Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten 3600 ek gösterge çalışmalarının da hayata geçirilmesi bekleniyor.

İşte 3600 ek gösterge çalışmaları son gelişmeleri:

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. 3600 ek göstergenin yeni torba kanunda olup olmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Tüm maddeler yürürlüğe girince netleşecek.
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA