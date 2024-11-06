3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı?

3600 ek gösterge gelişmeleri için son dakika haberleri takip ediliyor. Meclis'te Torba Yasa çalışmaları devam ederken 6 milyon memuru ilgilen haber beklenmeye başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın 1. Dereceye yükselen memurlar için verdiği müjdenin bu yıl içinde hayata geçirilmesi ve Torba Yasa'da yer alması bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda görev yapan ve emekli memurların aylıklarını, emekli maaşlarını ve ikramiyelerinde düzenleme sağlayacak kanun teklifi için TBMM açıklamaları bekleniyor. Peki, 3600 Ek gösterge Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar…