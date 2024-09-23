9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?
9. yargı paketi maddeleri ve gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Meclis tatili öncesinde tüm maddeleri mercek altına alınmıştı. 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren Meclis gündeminde Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi görüşülecek. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi nedir, Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:51