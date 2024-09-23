9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşüleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Salı günü saat 15.00'de yapılan tören ile açılacak.

30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı ile beraber yoğun gündem ile mesaiye başlayacak