  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9. yargı paketi maddeleri ve gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Meclis tatili öncesinde tüm maddeleri mercek altına alınmıştı. 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren Meclis gündeminde Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi görüşülecek. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi nedir, Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:51
9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9.Yargı Paketi, yeni yasal düzenlemeleri içerisinde barındırıyor. Meclis'te 1 Ekim Salı gününden itibaren görüşmelerinin başlanması beklenirken, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündeme geldi. Bu kapsamda yargı paketi maddeleri ve meclis konu başlıkları kamuoyunun gündeminde geldi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde neler var ?

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

Türkiye'de yargı sistemini reforme etmeyi amaçlayan 9.Yargı Paketi, yeni yasal düzenlemeleri içerir. Meclis'te 1 Ekim Salı gününden itibaren görüşmeleri devam edecek yargı paketi yargı süreçlerinin hızlandırma maddelerini ve bireylerin haklarına yönelik çeşitli düzenlemeleri içerir.

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşüleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Salı günü saat 15.00'de yapılan tören ile açılacak.

30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı ile beraber yoğun gündem ile mesaiye başlayacak

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu 28.Dönem 3.Yasama Yılı, 1 Ekim Salı günü saat 15.00 itibariyle yapılan açılış töreniyle başlayacak.

9. YARGI PAKETİ HABERLERİ | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemde! 9. Yargı Paketi maddeleri neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine göre; Milli Eğitim Akademisi kurularak öğretmenlik meslek yeterliliği çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

Hazırlık eğitim sürecinde bulunan öğretmen adaylarına belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu ortaya çıkan miktarda aylık ödeme yapılacak.

Üç aylık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepte bulunurlarsa görev yaptıkları yerde öğretmen kadrosuna atanacak. Öğretmen kadrolarına atanan eğitimciler, mazeret durumları hariç 1 yıl yer değiştiremeyecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA