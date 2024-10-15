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9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip edilen çalışmanın yeniden Meclis görüşmelerine başlaması bekleniyor. Öte yandan son dönemde yaşanan olayların ardından araştırılan hadım yasası hakkında Bakan Tunç tarafından yapılan değerlendirme de araştırılanlar arasında. Kamuoyunun araştırmalarının yoğunlaştığı denetimli serbestlik, ceza indirimi gibi konu başlıkları yakın mercek altında. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, TBMM Genel Kurul'dan geçti mi? İşte, son durum...

Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:10
9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri TBMM gündemindeki yerini koruyor. Hafta başından çalışmalarına başlayacak Genel Kurul yoğun gündemi değerlendirece. Bakan Tunç'un açıklamaları takip edilirken "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki; 9. Yargı Paketi içeriği nedir, ne zaman Meclis'ten geçecek, af var mı?

9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR!

15 Ekim Salı günü itibarıyla TBMM Genel Kurul'da görüşülecek konu başlıkları arasında 9. Yargı Paketi de bekleniyor. Ara öncesi Meclis'e gelenve değerlendirilmeye başlayan düzenlemede cezasızlık algısını ortadan kaldırma hedefleniyor.

İnfaz düzenlemesi, 4-4 ceza indirimi gibi başlıklar gündemde. İşte, beklenen maddeler:

9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK İLE GÜNDEMDE!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından yaptığı açıklamada denetimli serbestliğe gelen eleştirilerin dikkate alındığı aktarıldı:

"Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız"

9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

ARABULUCULUK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK!

Meclis arası öncesinde açıklama yapan Bakan Tunç'un arabuluculuk sistemine dair de açıklama da bulunmuştu:

"Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi?

TÜRKİYE'YE HADIM YASASI GELECEK Mİ?

AK Parti MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada sorulan soru üzerine hadım yasasına değinildi:

Cinsel suçlara ilişkin 'hadım yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

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