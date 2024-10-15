9. Yargı Paketi son haberler 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip edilen çalışmanın yeniden Meclis görüşmelerine başlaması bekleniyor. Öte yandan son dönemde yaşanan olayların ardından araştırılan hadım yasası hakkında Bakan Tunç tarafından yapılan değerlendirme de araştırılanlar arasında. Kamuoyunun araştırmalarının yoğunlaştığı denetimli serbestlik, ceza indirimi gibi konu başlıkları yakın mercek altında. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, TBMM Genel Kurul'dan geçti mi? İşte, son durum...