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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (5 Kasım 2024) | 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde! Meclis'in Ekim ayında çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesiyle, yargı paketine dair çalışmalar da hız kazandı. Konu hakkında Bakan Tunç'un açıklamaları yakından takip edilirken, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri de devam ediyor. 39 maddeden oluşan ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapan kanun teklifine dair Genel af, infaz düzenlemesi ve hadım yasası gibi konu başlıkları da gündeme geldi. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:21
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 5 Kasım 2024 | 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

9. yargı paketi maddeleri ve içeriği son dakika gündemde! Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla yakından takip edilen 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, yeni yargı paketi son dakika gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 5 Kasım 2024 | 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketinin içeriği ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

"9. Yargı Paketi Mecliste görüşülecek. Özellikle suçla mücadelenin daha etkin ve gecikmeksizin gerçekleşmesi noktasında birtakım tedbirler alıyoruz. 22 yıldan bu yana yargı alanında çok önemli düzenlemeler yapıldı. Paketin hazırlık sürecini tamamlamak üzereyiz. Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak. Çalışmalar sırasında üniversitelerden, barolardan, yargı uygulayıcılarından, hakim savcılarımızdan, avukatlardan ve vatandaşlarımızdan görüşler toplandı. 45 bine yakın görüş içerisinden yargının etkinliğini arttırmaya ve yargıya güveni daha da yükseklere taşımaya yönelik önemli düzenlemelere yer verildi."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 5 Kasım 2024 | 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ

Hukuk devletinin amacının adaletin tecellisi olduğunu vurgulayan Tunç, adaletin tecellisi konusunda en önemli hususun ceza adalet sistemi olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, "Ceza adalet sistemi caydırıcı olmalı, toplumu suçtan korumalı, hak edene hak ettiği yaptırımı vermeli." diye konuştu.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 5 Kasım 2024 | 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

Ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarından oluştuğunu aktaran Tunç, "Cezanın infazı eğer kişiyi ıslah edebiliyorsa, onu topluma kazandırabiliyorsa, bir daha suç işlemeyecek hale getirebiliyorsa o zaman işte ceza adaletinin en önemli aşaması da gerçekleşmiş olur. Ceza infazı özellikle toplumu suçtan korumaya yönelik ceza adaletinin en önemli safhası. O nedenle bu aşamaya çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 5 Kasım 2024 | 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

Son zamanlarda toplumu suçtan korumaya, huzur ve sükuna yönelik suçların önlenmesinin daha da önem kazandığını kaydeden Tunç, özellikle internet ve sosyal mecralarla yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını söyledi. Yargı reformu belgeleriyle mevzuatta birçok değişiklikler yapıldığını belirten Tunç, yeni suç tiplerinin doğması nedeniyle bugüne kadar yapılan değişikliklere ilave olarak yapılması gerekenler konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

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