9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (5 Kasım 2024) | 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde! Meclis'in Ekim ayında çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesiyle, yargı paketine dair çalışmalar da hız kazandı. Konu hakkında Bakan Tunç'un açıklamaları yakından takip edilirken, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri de devam ediyor. 39 maddeden oluşan ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapan kanun teklifine dair Genel af, infaz düzenlemesi ve hadım yasası gibi konu başlıkları da gündeme geldi. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, son gelişmeler...