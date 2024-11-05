9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (5 Kasım 2024) | 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası...

Ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarından oluştuğunu aktaran Tunç, "Cezanın infazı eğer kişiyi ıslah edebiliyorsa, onu topluma kazandırabiliyorsa, bir daha suç işlemeyecek hale getirebiliyorsa o zaman işte ceza adaletinin en önemli aşaması da gerçekleşmiş olur. Ceza infazı özellikle toplumu suçtan korumaya yönelik ceza adaletinin en önemli safhası. O nedenle bu aşamaya çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.