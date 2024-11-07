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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (7 Kasım 2024) | "Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası..." 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Birçok maddeyi barından Bakan Yılmaz Tunç'u yargı reformu adını verdiğini düzenlemelerin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. 4-4 ceza indirimi, genel af, infaz düzenlemesi gibi birçok kritik konuda gelişmelerin yaşanması ön görülürken son açıklamalarda takip ediliyor. Son olarak Bakan Tunç paketin TBMM'den geçtiğini ve Genel kurul aşamasına olduğunu duyurmuştu. Peki, Yargı Paketi son durumu ne, ne zaman yürürlüğe girecek, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 07.11.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 08:17
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 Kasım 2024 | Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleriyle birlikte TBMM gündeminde yer alıyor. Birçok önemli düzenlemeye yer verilen paketin gelişmeleri ve Meclis gündemi takip ediliyor. Tüm maddelerin kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek olan kanun teklifi için vatandaşlar araştırmalarına başladı. İşte 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 Kasım 2024 | Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM!

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi Genel Kurul aşamasında!

Haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıyor.

Bu teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 Kasım 2024 | Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMALAR!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 Kasım 2024 | Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 7 Kasım 2024 | Genel af, infaz düzenlemesi, hadım yasası... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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