9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç'tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi düzenlemesi son dakika gelişmeleriyle Meclis gündeminde takip ediliyor. 3 Temmuz'da TBMM tatile girmeden "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti.Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasının ardından infaz düzenlenmesi, genel af, 4-4 ceza indirimi gibi birçok konu hükümlüler ve ailelerin gündeminde yer alırken Adalet Bakanı Tunç'un yeni açıklamalarıyla hadım yasası, iyi hal indirimi gibi başlıklarda gündeme gelmeye başladı. Yeni kanun teklifiyle ilgili Bakanlık'tan gelecek açıklamalar takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?