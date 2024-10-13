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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç'tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi düzenlemesi son dakika gelişmeleriyle Meclis gündeminde takip ediliyor. 3 Temmuz'da TBMM tatile girmeden "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti.Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasının ardından infaz düzenlenmesi, genel af, 4-4 ceza indirimi gibi birçok konu hükümlüler ve ailelerin gündeminde yer alırken Adalet Bakanı Tunç'un yeni açıklamalarıyla hadım yasası, iyi hal indirimi gibi başlıklarda gündeme gelmeye başladı. Yeni kanun teklifiyle ilgili Bakanlık'tan gelecek açıklamalar takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?

Giriş Tarihi: 13.10.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:13
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. Yargı Paketi Meclis süreci takip ediliyor. Ülkemizde son yaşanan gelişmelere dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla yeni paketteki düzenlemeler araştırılmaya başladı. Toplamda 39 maddeden oluştuğu aktarılırken 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngörüldüğü belirtmesinin ardından içeriği konusundaki merak arttı. İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.

Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

CEZASILIK ALGISI ORTADAN KALKACAK!

Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirtti.

Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan açıklama! 9. yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler, ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

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