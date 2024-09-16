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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip edilen 9. Yargı Paketi son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Meclis arasının bitmesine az bir zaman kala pakette incelenen pek çok madde gündemde. Ceza indirimi, af, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenlemede neler olduğuna daha önce birçok kez değinildi. İçerikle birlikte merak edilenler arasında yasaların yürürlüğe girme zamanı yer alıyor. İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, TBMM tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.09.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 08:27
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

9. Yargı Paketi maddeleri Adalet Komisyonu'nda kabul edilirken Genel Kurul süreci tatil sonrasına kaldı. Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi pek çok hedefin koyulduğu çalışmada son aşama yakın mercek altında. Peki; 9. Yargı Paketi içeriğinde son durum ne, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: TBMM ARASI ARDINDAN ÖNCELİKLİ KONU!

9. Yargı Paketi çalışması tamamlanarak Meclis'e sunulmuş ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Genel Kurul sürecini bekleyen çalışma Meclis arası verilmesi nedeniyle Ekim ayına kaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi için TBMM'de görüşülecek ilk işlerden biri olacak dedi:

"Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi 9. Yarı Paketi maddeleri hakkında en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Öte yandan genel af da her yargı paketiyle birlikte gündeme geliyor. Ancak daha önce açıklandığı üzere afla ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in aktardığı üzere beklenen bazı maddeler şöyle:

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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