9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip edilen 9. Yargı Paketi son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Meclis arasının bitmesine az bir zaman kala pakette incelenen pek çok madde gündemde. Ceza indirimi, af, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenlemede neler olduğuna daha önce birçok kez değinildi. İçerikle birlikte merak edilenler arasında yasaların yürürlüğe girme zamanı yer alıyor. İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, TBMM tarihi hakkında merak edilenler...