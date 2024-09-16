9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler TBMM gündeminde... 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi 9. Yarı Paketi maddeleri hakkında en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Öte yandan genel af da her yargı paketiyle birlikte gündeme geliyor. Ancak daha önce açıklandığı üzere afla ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in aktardığı üzere beklenen bazı maddeler şöyle: