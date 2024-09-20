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9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini almayı bekliyor. Meclis'e gelen ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çalışmada sıradaki adım Genel Kurul olacak. Ara verilmesi nedeniyle Meclis sürecini tamamlayamayan düzenlemeyle birlikte 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular gündemde. Öte yandan hükümlü ve ailelerinin yanıt aradığı yargı paketinde genel af var mı sorusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanıyor. Peki; 9. Yargı Paketi içeriği nedir, maddeleri neler, TBMM açıldı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte, son durum...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:33
9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında beklenen pek çok çalışmada yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Tunç'a dönerken kadınlara soy bağı davası hakkından trafikten men edilen araçların satışına kadar pek çok madde daha önce paylaşılmıştı. Peki; yeni paket ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriğinde neler var? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika 2024-Eylül...

9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS TAKVİMİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI!

Daha önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." şeklinde aktardığı 9. Yargı Paketi için geri sayım başladı.

9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

1 Ekim itibarıyla çalışmalara dönecek TBMM için öncelikli konu yeni yargı paketi olacak. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de beklenecek.

9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ İLE HEDEFLENEN BELLİ OLDU

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

BEKLENEN YENİ YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan 9. Yarı Paketi maddeleri genel af için de pek çok araştırılmıştı. Ancak böyle bir çalışmanın olmadığı daha önce Bakan Tunç tarafından açıklanmıştı.

Daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından aktarılan bazı maddeler şöyle paylaşılmıştı:

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