9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini almayı bekliyor. Meclis'e gelen ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çalışmada sıradaki adım Genel Kurul olacak. Ara verilmesi nedeniyle Meclis sürecini tamamlayamayan düzenlemeyle birlikte 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konular gündemde. Öte yandan hükümlü ve ailelerinin yanıt aradığı yargı paketinde genel af var mı sorusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanıyor. Peki; 9. Yargı Paketi içeriği nedir, maddeleri neler, TBMM açıldı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte, son durum...