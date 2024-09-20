9. Yargı Paketi son dakika 2024: Gözler TBMM gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis ne zaman açılacak?

BEKLENEN YENİ YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılan 9. Yarı Paketi maddeleri genel af için de pek çok araştırılmıştı. Ancak böyle bir çalışmanın olmadığı daha önce Bakan Tunç tarafından açıklanmıştı.

Daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından aktarılan bazı maddeler şöyle paylaşılmıştı: