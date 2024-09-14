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9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM'de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son durum Kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli maddenin yer aldığı yargı paketi için TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda Meclis'in tatile girmesiyle birlikte 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başlamıştı. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için Meclis'e ne zaman gelecek bekleniyor. Peki, 9. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:50
9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. yargı paketi konu başlıkları arasında Türk Medeni Kanunu'nda bazı düzenlemeler, Hakaret suçunda ve uzlaştırmada yeni düzenlemeler ve Arabuluculuk düzenlemeleri gibi birçok konu yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

BAKAN TUNÇ "Türkiye yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİNİN UZLAŞI İÇERİSİNDE KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

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