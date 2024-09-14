9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM’de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. yargı paketi konu başlıkları arasında Türk Medeni Kanunu'nda bazı düzenlemeler, Hakaret suçunda ve uzlaştırmada yeni düzenlemeler ve Arabuluculuk düzenlemeleri gibi birçok konu yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?