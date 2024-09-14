9. YARGI PAKETİ SON DURUM BİLGİLERİ EYLÜL 2024 || Düzenleme TBMM'de komisyonda! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son durum Kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli maddenin yer aldığı yargı paketi için TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda Meclis'in tatile girmesiyle birlikte 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başlamıştı. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için Meclis'e ne zaman gelecek bekleniyor. Peki, 9. yargı paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:50