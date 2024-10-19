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9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA (19 EKİM 2024) | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024 son dakika haberleriyle takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargıya ilişkin birçok düzenlemeyi barındıran paket için Meclis'in yeni yasama döneminde görüşmeler sürüyor. 4-4 ceza indirimi, vergi düzenlemesi, genel af, infaz düzenlemesi gibi birçok yeniliği barındıran kanun paketine dair gelişmeler merakla bekleniyor. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler hakkında Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:41
9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 19 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi son dakika haberleriyle takip ediliyor.Yeni yasama döneminde birçok maddesiyle kabul edilmesi beklenen paketteki maddelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç son açıklamalarıyla cezasızlık algısına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 19 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki düzenlemeleri aktararak, "Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz." dedi.

Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına ve infaz sistemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaya Adalet Bakanlığı yetkilileri ve TBMM Adalet Komisyonu milletvekillerince devam edildiğini ifade eden Güler, "Önümüzdeki günlerde sürdürdüğümüz çalışmayı kanun teklifi haline getireceğiz, hazırlanacak yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz." bilgisini paylaştı.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 19 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 19 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 19 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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