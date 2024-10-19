9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA (19 EKİM 2024) | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024 son dakika haberleriyle takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargıya ilişkin birçok düzenlemeyi barındıran paket için Meclis'in yeni yasama döneminde görüşmeler sürüyor. 4-4 ceza indirimi, vergi düzenlemesi, genel af, infaz düzenlemesi gibi birçok yeniliği barındıran kanun paketine dair gelişmeler merakla bekleniyor. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler hakkında Bakan Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?