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9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA (24 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Meclis'in yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara devam ediliyor. Paketin çıkış tarihine ilişkin net bir gün olmasa da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "9. yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında" açıklamasında bulunmuştu. İnfaz düzenlemesi 4-4 ceza indirimi, vergi, affı gibi, birçok önemli konuyu içeren yeni paketin detayları birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 07:56
9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 24 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleri beklenirken Bakan Tunç'un acıkmalarıyla birlikte pakete dair detaylar netleşmeye başlıyor. Tüm maddelerin Melis'te onaylanmasıyla genel kurul aşamasına geçilen paket için bekleyiş sürüyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 24 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 24 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 24 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 24 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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