9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA (24 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Meclis'in yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara devam ediliyor. Paketin çıkış tarihine ilişkin net bir gün olmasa da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "9. yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında" açıklamasında bulunmuştu. İnfaz düzenlemesi 4-4 ceza indirimi, vergi, affı gibi, birçok önemli konuyu içeren yeni paketin detayları birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?