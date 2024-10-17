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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (17 EKİM 2024) || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM'den geçecek?

9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni Yargı paketi olarak da bilinin kanun paketi 4-4 ceza indirimi, genel af, infaz düzenlemesi ve ehliyet affı gibi birçok detaylarla araştırılıyor. 3 Temmuz'da Meclis'in yasama dönemi sona ermeden "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Uzun süredir maddeleriyle Meclis'in yoğu gündeminde ilk sıralarda yer alan paket mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından bekleniyor. Bakan Tunç'un son açıklamalarıyla hadım yasası ve iyi hal indirimi de yeni yargı paketinde yer alacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:11
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 17 EKİM 2024 || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM’den geçecek?

9.Yargı Paketi TBMM süreci yakından takip ediliyor. Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla birlikte paketin maddeleri ve içeriği merak ediliyor. Toplamda 39 maddeden oluşurken 20 farklı kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüldüğü belirtildi. İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 17 EKİM 2024 || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM’den geçecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında 14 Ekim tarihinde şu açıklamalarda bulundu;
"9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır."

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 17 EKİM 2024 || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM’den geçecek?

İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç infaz düzenlemesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmesi için bu kişilerin belli bir süre cezaevinde kalabilmesiyle ilgili bir teklifimiz olmuştu. Bunu yine önereceğiz. Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Tabi burada hem ceza hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve özellikle milletvekillerimizle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda. Çünkü cezalarda bir alt sınır var ve bir üst sınır var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. Biz de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözdem geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir. Kasten öldürme suçların, kasten yaralama suçların da özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görürsün. Bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun amacı, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Bu anlamda hem suçun işlenmesini önleyici tedbirler asıl önemli olan husus da burasıdır. Gerek eğitim çalışmaları gerek ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi hukukla savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde bunu sürdürmesi lazım ve delilleri maddi gerçeği toplaması lazım.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 17 EKİM 2024 || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM’den geçecek?

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ 17 EKİM 2024 || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM’den geçecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

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