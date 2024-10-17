9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ (17 EKİM 2024) || Bakan Tunç açıkladı... 9. Yargı Paketi ne zaman TBMM'den geçecek?

9.Yargı Paketi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni Yargı paketi olarak da bilinin kanun paketi 4-4 ceza indirimi, genel af, infaz düzenlemesi ve ehliyet affı gibi birçok detaylarla araştırılıyor. 3 Temmuz'da Meclis'in yasama dönemi sona ermeden "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti. Uzun süredir maddeleriyle Meclis'in yoğu gündeminde ilk sıralarda yer alan paket mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından bekleniyor. Bakan Tunç'un son açıklamalarıyla hadım yasası ve iyi hal indirimi de yeni yargı paketinde yer alacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?