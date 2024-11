TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Gönül Dağı - TRT 1

Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

MasterChef Türkiye - TV8

Yalan - Kanal D

Güldür Güldür Show - Show TV

Show Ana Haber - Show TV

Güldür Güldür Show Özet - Show TV

Yabani - NOW

Kanal D Ana Haber - Kanal D