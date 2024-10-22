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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımlarının 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından başlayacak alımlara ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:23
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte belli oldu.İcra müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev almak isteyenler gözlerini başvuru tarihlerine çevirdi. 300'ü açıktan 100'ü naklen olacak şekilde gerçekleştirilecek olan personel alımlarının detayları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 400 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle üzere toplamda 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar yazılı ve sözlü sınav işlemlerine tabi tutulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

İcra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için düzenlenecek sınav ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Adalet Bakanlığı 400 personel alım yazılı sınavı başvuruları 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM 2024 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

2024 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve yardımcı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır

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