AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Kasım ayıyla birlikte Aile Destek Ödemesi, hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru sahiplerine her ay 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda destek sağladığı ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Ödemelerin ne zaman yapıldığına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" bölümündeki "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranını kullanarak, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilirler. Peki, 2024 Kasım ayında aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?