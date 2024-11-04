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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Kasım ayıyla birlikte Aile Destek Ödemesi, hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru sahiplerine her ay 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda destek sağladığı ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Ödemelerin ne zaman yapıldığına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" bölümündeki "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranını kullanarak, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilirler. Peki, 2024 Kasım ayında aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 04.11.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:35
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda ödemelerin tamamlanma süreci devam ediyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen destek ödemelerinden faydalanan birçok aile, Kasım ayındaki ödemelerin ne zaman yapılacağını arama motorlarında sorguluyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 10'unda hesaplara yatırılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Kasım'da ne zaman hesaplara geçecek? İşte, ayrıntılar haberin devamında...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırılıyor. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850 TL
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI e-Devlet | Kasım 2024 aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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