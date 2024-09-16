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Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal desteğin sene sonuna kadar uzatıldığı Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Hane içerisinde yer alan çocuk sayısına bağlı değişen Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gözler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ta. İşte, 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:36
Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi Eylül ödemesi gündemdeki yerini aldı. 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen destek parası temmuz ayında tamamlanıyordu. Uzatma kararı ile sene sonuna kadar devam edeceği öğrenilen sosyal yardım için resmi açıklamalar takip ediliyor. Peki; Aile Destek ödemeleri ne zaman yatıyor?

Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI!

12 aylık olarak açılan Aile Destek Programı Temmuz ayı itibarıyla son buluyordu. Ancak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısında alınan uzatma kararını kamuoyu ile paylaştı:

"(Aile Destek Programı) 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Genellikle ödemeler ay ortasında başlıyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinde son durum! Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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