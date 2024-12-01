ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl 3. kez gerçekleşti. Adaylar puanlarını almak içi net sonuç tarihini bekliyor. ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenlerin tercih ettiği sınav yılda 3 kez gerçekleşiyor. İşte, 2024 ALES sonuç sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 01.12.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 17:10