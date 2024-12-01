ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES/3 sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı ziyaret ediliyor. Sonuç tarihinden erken açıklanma ihtimaline karşın duyurular takip ediliyor. Puanlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?