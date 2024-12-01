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ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl 3. kez gerçekleşti. Adaylar puanlarını almak içi net sonuç tarihini bekliyor. ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenlerin tercih ettiği sınav yılda 3 kez gerçekleşiyor. İşte, 2024 ALES sonuç sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 01.12.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 17:10
ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES/3 sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı ziyaret ediliyor. Sonuç tarihinden erken açıklanma ihtimaline karşın duyurular takip ediliyor. Puanlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı:

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ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar AİS şifreleri ile sonuçlarına erişecek.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçlarının erişime açılması ardından ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgesine erişilebilecek.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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