ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 2 Aralık Pazartesi günü piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde takip edilen canlı alış-satış rakamları altının gram fiyatında 2900 üzerinde seyrederken bu ay açıklanacak Fed kararını bekleyen ONS ise 2600 dolar üzerinde haftaya başlıyor. Çeyrek altın ve gram altın kırdığı rekorların ardından anlık düşüş sonrası yeniden yükseliş trendi gösteriyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, son durum...