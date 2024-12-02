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ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 2 Aralık Pazartesi günü piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde takip edilen canlı alış-satış rakamları altının gram fiyatında 2900 üzerinde seyrederken bu ay açıklanacak Fed kararını bekleyen ONS ise 2600 dolar üzerinde haftaya başlıyor. Çeyrek altın ve gram altın kırdığı rekorların ardından anlık düşüş sonrası yeniden yükseliş trendi gösteriyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, son durum...

Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:33
ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda 3000 TL üzerini gören gram altın anlık düşüşün ardından yeniden yükselecek mi merak konusu. ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararının doğrudan etkilediği tablolarla ilgili gözler kararın açıklanacağı 18 Aralık tarihine çevrildi. Peki; 2 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

2 ARALIK - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.624,25 dolar
SATIŞ: 2.625,54 dolar

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.937,31 TL
SATIŞ: 2.937,67 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.019,00 TL
SATIŞ: 20.322,00 TL

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık Pazartesi canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.875,00 TL
SATIŞ: 4.948,00 TL

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