ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları son dakika rakamlarıyla anlık olarak izleniyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen grafikte gözlemlenen iniş çıkışla birlikte gözler gelecek ay alınacak kararlara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısından çıkacak karar piyasalarda bekleniyor. Gram altın sene sonuna kadar ne kadar yükselecek, düşecek mi merak konusu. Peki; 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç para?