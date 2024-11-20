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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 20 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü işlem gününde yakın mercek altında. Altının gram fiyatı bu sene rekor üstüne rekor kırarak 3000 TL sınırını geçmişti. Son haftalarda gerileyen gram yeniden yükseliş trendi gösteriyor. 2639 dolardan işlem gören ONS ise aralık ayında alınacak FED faiz kararını beklemeye başladı. Çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları yatırımcıların en çok takip ettiği kalemler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:20
ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları son dakika rakamlarıyla anlık olarak izleniyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen grafikte gözlemlenen iniş çıkışla birlikte gözler gelecek ay alınacak kararlara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısından çıkacak karar piyasalarda bekleniyor. Gram altın sene sonuna kadar ne kadar yükselecek, düşecek mi merak konusu. Peki; 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

20 KASIM - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.639,25 dolar
SATIŞ: 2.639,54 dolar

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,31 TL
SATIŞ: 2.927,67 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.571,00 TL
SATIŞ: 20.882,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.048,00 TL
SATIŞ: 5.120,00 TL

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