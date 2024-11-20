ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 20 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü işlem gününde yakın mercek altında. Altının gram fiyatı bu sene rekor üstüne rekor kırarak 3000 TL sınırını geçmişti. Son haftalarda gerileyen gram yeniden yükseliş trendi gösteriyor. 2639 dolardan işlem gören ONS ise aralık ayında alınacak FED faiz kararını beklemeye başladı. Çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları yatırımcıların en çok takip ettiği kalemler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:20