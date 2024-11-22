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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma haftanın son işlem gününde piyasalarda takibe alındı. Yatırım ve birikim yapanların yakın mercek altına aldığı canlı alış-satış rakamları son dönemde yaşadığı düşüşü toparlamaya başladı. Altının gram fiyatı 2983 TL ile yeniden 3000 liraya yürüyor. Öte yandan ONS bazında bekleyişler de yönünü Fed faiz kararına çevirdi. Çeyrek altın ve gram altın kaç lira oldu ilgililerin en çok takip ettiği birimler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:07
Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunda canlı grafik takip ediliyor. Son dönemde faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası (FED) yeni kararını Aralık ayında açıklayacak. Bu noktada ons üzerinde de değişiklik bekleniyor. Gram altın yıl sonu beklentileri de bu doğrultuda farklılık gösteriyor. Peki; 22 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

22 KASIM - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.684,25 dolar
SATIŞ: 2.684,54 dolar

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.983,31 TL
SATIŞ: 2.984,67 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.544,00 TL
SATIŞ: 20.854,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.080,00 TL
SATIŞ: 5.182,00 TL

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