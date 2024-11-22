Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 22 Kasım 2024 Cuma haftanın son işlem gününde piyasalarda takibe alındı. Yatırım ve birikim yapanların yakın mercek altına aldığı canlı alış-satış rakamları son dönemde yaşadığı düşüşü toparlamaya başladı. Altının gram fiyatı 2983 TL ile yeniden 3000 liraya yürüyor. Öte yandan ONS bazında bekleyişler de yönünü Fed faiz kararına çevirdi. Çeyrek altın ve gram altın kaç lira oldu ilgililerin en çok takip ettiği birimler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...