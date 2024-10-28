ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 28 Ekim Pazartesi günü hafta başında takip edilmeye başladı. Yatırım ve birikim yapanlar haftanın ilk işlem gününde grafiği takip ediyor. Kısa süreli iniş çıkışlar yaşayan altının gram fiyatı 3000 TL üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Uluslararası gelişmelerle takip edilen ONS da 2700 dolar üzerinde görülüyor. Çeyrek altın ve gram altın başta olmak üzere tüm kalemlerde canlı alış-satış rakamları sorgulanıyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar? İşte, son gelişmeler...