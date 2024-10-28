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ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 28 Ekim Pazartesi günü hafta başında takip edilmeye başladı. Yatırım ve birikim yapanlar haftanın ilk işlem gününde grafiği takip ediyor. Kısa süreli iniş çıkışlar yaşayan altının gram fiyatı 3000 TL üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Uluslararası gelişmelerle takip edilen ONS da 2700 dolar üzerinde görülüyor. Çeyrek altın ve gram altın başta olmak üzere tüm kalemlerde canlı alış-satış rakamları sorgulanıyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar? İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 07:22
ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları bugünkü rakamlarla yakın mercek altında. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın sene sonu hangi seviyeye gelecek merak ediliyor. Anlık değişimlerin takip edildiği grafikte etkili olacak Fed kararı da beklenmeye başladı. Peki; 28 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç para oldu?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

28 EKİM - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.729,25 dolar
SATIŞ: 2.729,54 dolar

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.013,31 TL
SATIŞ: 3.013,67 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.815,00 TL
SATIŞ: 21.130,00 TL

ANLIK ALTIN FİYATLARI 28 Ekim 2024 canlı grafik: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.083,00 TL
SATIŞ: 5.132,00 TL

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