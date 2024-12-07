CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 7 Aralık Cumartesi günü güncel verilerle takip ediliyor. Yatırım ya da birikim için canlı alış-satış rakamlarını kontrol edenler hafta sonu da grafik başında. Fed kararı öncesinde düşüşün görüldüğü rakamlarda altının gram fiyatının yeniden 3000 TL üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Gram altın 2942 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4886 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:19