CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı rakamlar haftanın sonunda da gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 18 Aralık tarihine beklerken ABD Merkez Bankası'nın kararında tahminler de belirlendi. Grafik üzerinde yaşanacak değişiklikler şimdiden değerlendirmeye alındı. Peki; 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?