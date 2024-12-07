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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 7 Aralık Cumartesi günü güncel verilerle takip ediliyor. Yatırım ya da birikim için canlı alış-satış rakamlarını kontrol edenler hafta sonu da grafik başında. Fed kararı öncesinde düşüşün görüldüğü rakamlarda altının gram fiyatının yeniden 3000 TL üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Gram altın 2942 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4886 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:19
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı rakamlar haftanın sonunda da gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 18 Aralık tarihine beklerken ABD Merkez Bankası'nın kararında tahminler de belirlendi. Grafik üzerinde yaşanacak değişiklikler şimdiden değerlendirmeye alındı. Peki; 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

7 ARALIK - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.631,25 dolar
SATIŞ: 2.631,54 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.942,31 TL
SATIŞ: 2.942,67 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.024,00 TL
SATIŞ: 20.326,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.886,00 TL
SATIŞ: 4.953,00 TL

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