ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın alış satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hafta başında yükselerek rekor tazeleyen sarı maden fiyatları 25 Ekim Cuma gününe düşüşle başladı. ONS altın, merkez bankalarının kararları ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerden doğrudan etkilenirken beraberinde gram ve çeyrek altında da düşüş gözlemlendi. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş ve düşüşler güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından mercek altına alınıyor. Peki, 25 Ekim 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?