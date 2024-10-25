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ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın alış satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hafta başında yükselerek rekor tazeleyen sarı maden fiyatları 25 Ekim Cuma gününe düşüşle başladı. ONS altın, merkez bankalarının kararları ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerden doğrudan etkilenirken beraberinde gram ve çeyrek altında da düşüş gözlemlendi. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş ve düşüşler güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından mercek altına alınıyor. Peki, 25 Ekim 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:56
ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları rekor denemelerine hafta kapanışı 25 Ekim Cuma gününde ara verdi.ONS altın bugün 2.725,76 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Bankaların açıklamları ve Ortadoğu'da süregelen gerilimlerden kaynaklı düşüşün ardından yatırımcılar altın alış-satış işlemlerini fiyatlar rekor kırmadan gerçekleştirmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 25 Ekim Cuma güncel altın fiyatları haberin devamında...

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.006,24

Satış: 3.006,86

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.092,00

Satış: 5.147,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.153,00
Satış: 10.288,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 25 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.307,00

Satış: 20.504,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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