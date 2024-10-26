ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Altın fiyatları, 25 Ekim Cuma gününe düşüşle başlayarak gün içinde yatay bir seyir le devam etti. Merkez bankalarının faiz indirimleri, Orta Doğu'daki çatışmalar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemişti.Önceki haftalarda hızla yükselerek tarihi rekorlar kıran altın fiyatları bu ani artışın ardından duraklama dönemine girdi. Peki, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?