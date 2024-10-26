ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Anlık olarak değişen ve hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları aşarak yılbaşından bu yana %31 değer kazandı. ONS altın bugün 2.746,88 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrinden kaynaklı düşüşün ardından yatırımcılar altın alış-satış işlemlerini fiyatlar rekor kırmadan gerçekleştirmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 26 Ekim Cumartesi güncel gram, çeyre, yarım, tam ,ata, cumhuriyet, 22 gram bilezik altın fiyatları haberin devamında...