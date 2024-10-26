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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. Altın fiyatları, 25 Ekim Cuma gününe düşüşle başlayarak gün içinde yatay bir seyir le devam etti. Merkez bankalarının faiz indirimleri, Orta Doğu'daki çatışmalar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemişti.Önceki haftalarda hızla yükselerek tarihi rekorlar kıran altın fiyatları bu ani artışın ardından duraklama dönemine girdi. Peki, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:30
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Anlık olarak değişen ve hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları aşarak yılbaşından bu yana %31 değer kazandı. ONS altın bugün 2.746,88 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrinden kaynaklı düşüşün ardından yatırımcılar altın alış-satış işlemlerini fiyatlar rekor kırmadan gerçekleştirmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 26 Ekim Cumartesi güncel gram, çeyre, yarım, tam ,ata, cumhuriyet, 22 gram bilezik altın fiyatları haberin devamında...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış:3.027,97

Satış: 3.029,35

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.120,00

Satış: 5.169,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.208,00
Satış: 10.331,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP: 26 Ekim 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.417,00

Satış: 20.590,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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