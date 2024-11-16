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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcıları ve piyasalar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftada altın fiyatları, ABD doları ve Amerikan Merkez Bankasını'nın FED faiz indiriminin beklentisinin altında kalarak son 3,5 yılın en kötü haftasını geçirdi. Değerli metal, haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde bir düşüş yaşarken, Kasım ayında ise bu kayıp yüzde 8'i geçti. Bu, Haziran 2021'den bu yana haftalık performans açısından en büyük gerileme oldu. Yaşanan bu kısa süreli düşüşün ardından ons altın, 2.562,19 lira seviyesinde el değiştirdi. Peki, 16 Kasım 2024 Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.11.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 08:04
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketli seyir devam ediyor. Geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bu hafta ABD seçimlerinden ve FED faiz kararından etkilenerek düşüşe geçti. Altın madeninin yatırımcıları alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek için güncel altın fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, 16 Kasım 2024 Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı'daki son durum...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.832,00

Satış: 4.898,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.836,60

Satış: 2.837,00

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.664,00

Satış:9.790,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.329,00

Satış: 19.511,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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