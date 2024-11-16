ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞI: 16 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcıları ve piyasalar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftada altın fiyatları, ABD doları ve Amerikan Merkez Bankasını'nın FED faiz indiriminin beklentisinin altında kalarak son 3,5 yılın en kötü haftasını geçirdi. Değerli metal, haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde bir düşüş yaşarken, Kasım ayında ise bu kayıp yüzde 8'i geçti. Bu, Haziran 2021'den bu yana haftalık performans açısından en büyük gerileme oldu. Yaşanan bu kısa süreli düşüşün ardından ons altın, 2.562,19 lira seviyesinde el değiştirdi. Peki, 16 Kasım 2024 Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?