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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini beklenenden daha uzun bir süre sürdürebileceği yönündeki beklentiler, ABD'deki konut piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi, Fed'in gelecekteki adımlarıyla ilgili belirsizlikleri artırırken bu gelişmeler doğrudan altın fiyatlarına da yansıyor. Altın fiyatları yeniden rekora geçmeden önce alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler Kapalıçarşı'daki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:09
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalı kur sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda rekor denemelerini art arda gerçekleştiren altın fiyatları ABD seçimlerinden ve FED faiz kararından etkilenerek hareketli seyrine devam ediyor. ONS altın fiyatı bugün 2.655,07 TL'den işlem görürüken bu değerli madenin yatırımcıları diğer altın çeşitlerinin fiyatlarını sorguluyor. Peki, 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.055,00

Satış: 5.136,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.942,35

Satış: 2.942,84

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.095,00

Satış: 10.272,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.143,00

Satış: 20.482,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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