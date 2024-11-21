Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini beklenenden daha uzun bir süre sürdürebileceği yönündeki beklentiler, ABD'deki konut piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi, Fed'in gelecekteki adımlarıyla ilgili belirsizlikleri artırırken bu gelişmeler doğrudan altın fiyatlarına da yansıyor. Altın fiyatları yeniden rekora geçmeden önce alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler Kapalıçarşı'daki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 21 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?