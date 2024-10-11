Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Hafta başında kendi rekorunu tazeleyen sarı maden hafta ortalarına doğru kısa süreli düşüş göstererek yatırımcılarına alım fırsatı verdi. Hafta içinin son gününde yeniden şahlanarak ivme kazanan altın fiyatları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bugün ONS altın 2627 dolara kadar yükselirken, onu takip eden gram altın ise 2882 TL'ye kadar çıktı. Peki, 11 Ekim Cuma günü altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün kaç TL'den işlem gördü?