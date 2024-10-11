  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Hafta başında kendi rekorunu tazeleyen sarı maden hafta ortalarına doğru kısa süreli düşüş göstererek yatırımcılarına alım fırsatı verdi. Hafta içinin son gününde yeniden şahlanarak ivme kazanan altın fiyatları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bugün ONS altın 2627 dolara kadar yükselirken, onu takip eden gram altın ise 2882 TL'ye kadar çıktı. Peki, 11 Ekim Cuma günü altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:11
Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeniden yükselerek yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. En güvenilir liman olarak nitelendirilen bu yatırım aracı hafta boyuncu oldukça hareketli bir grafik seyrederek devam etti. Dün açıklanan FED faiz kararı sonrası ONS'u izleyen gram altın fiyatı da yükseldi. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma günü canlı takip ekranı ile altın alış-satış fiyatları haberin devamında…

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.914,62
Satış: 2.914,99

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.943,00
Satış: 5.010,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.856,00
Satış: 10.015,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.711,00
Satış: 19.959,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

SON DAKİKA SON DAKİKA