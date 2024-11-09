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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, 9 Kasım 2024 itibariyle düşüş gösterdi. Özellikle gram altın fiyatı, son günlerdeki artışların ardından gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. Çeyrek, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarında da benzer bir düşüş yaşandı. Piyasadaki bu değişimler, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal oluşturuyor. Bugün, altının değerindeki bu düşüşün sebepleri ve altın fiyatlarının geleceği hakkında merak edilenler artarken, altın fiyatları ile ilgili güncel veriler de takip ediliyor. Peki, 9 Kasım gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar ve detaylar.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 07:36
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, 9 Kasım 2024'te düşüş gösterdi. Son dönemdeki yükselişlerin ardından, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları da geriledi. Altının değerindeki bu değişiklik, yatırımcılar için önemli bir dönemeç oluşturuyor. Peki, altın fiyatlarındaki bu düşüşün sebepleri neler? Yatırımcılar nasıl bir strateji izlemeli? 9 Kasım 2024 itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar ve detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

9 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.968,05

SATIŞ(TL) 2.968,42

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.970,00

SATIŞ(TL) 5.035,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.430,00

SATIŞ(TL) 20.739,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM - BUGÜN || Cumhuriyet , Çeyrek, Tam ve Gram Altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.684,98

SATIŞ(USD) 2.685,31

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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