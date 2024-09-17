ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

18 Eylül'de Fed'in faiz kararı açıklanırken bu durum altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu noktada vatandaşın gözü anlık altın fiyatlarında, güne düşüşle başlayan fiyat tablosunda gün içinde dalgalanma devam edecek mi yatırımcıların yakın kadrajında. Peki, Bugün altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu, alış ve satış fiyatları kaç TL?