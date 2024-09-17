ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Anlık altın fiyatları, günün ilk ışıklarıyla beraber takip edilenler arasında yer alıyor. Yatırımcıların altın almak için düşüş beklediği veya satmak için yükseliş beklediği tablo anlık olarak değişiyor. Güne gram altın düşüşle başlarken, alış fiyatı 2.819 TL'den alıcı buluyor. Peki, 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:44