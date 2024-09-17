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ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları, günün ilk ışıklarıyla beraber takip edilenler arasında yer alıyor. Yatırımcıların altın almak için düşüş beklediği veya satmak için yükseliş beklediği tablo anlık olarak değişiyor. Güne gram altın düşüşle başlarken, alış fiyatı 2.819 TL'den alıcı buluyor. Peki, 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:44
ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

18 Eylül'de Fed'in faiz kararı açıklanırken bu durum altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu noktada vatandaşın gözü anlık altın fiyatlarında, güne düşüşle başlayan fiyat tablosunda gün içinde dalgalanma devam edecek mi yatırımcıların yakın kadrajında. Peki, Bugün altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu, alış ve satış fiyatları kaç TL?

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

ANLIK ALTIN FİYATLARI

16 Eylül Pazartesi günü 2 bin 826 lira olan gram altın, 17 Eylül Salıu günü 2 bin 818 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 522 liradan, 4 bin 511 liraya geriledi.

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.818,5490

Satış: 2.818,9420

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.580,91

Satış: 2.581,29

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 17 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.628,00

Satış: 4.687,00

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