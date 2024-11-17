CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Anlık altın fiyatları alış-satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ilk haftasına yüksek fiyattan giriş yapan sarı metalde son zamanlarda gözle görülür bir düşüş yaşanırken, 17 Kasım 2024 Pazar günü altın fiyatlarında düşüş yerini yükselişe bıraktı. Bir önceki güne oranla çeyrek altın 4.832,00 TL satış fiyatıyla alıcı bulurken, bugün itibarıyla 4.850,00 TL'den alış fiyatını açtı. Peki, 17 Kasım 2024 Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte, canlı altın kuru fiyatları!