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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Anlık altın fiyatları alış-satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ilk haftasına yüksek fiyattan giriş yapan sarı metalde son zamanlarda gözle görülür bir düşüş yaşanırken, 17 Kasım 2024 Pazar günü altın fiyatlarında düşüş yerini yükselişe bıraktı. Bir önceki güne oranla çeyrek altın 4.832,00 TL satış fiyatıyla alıcı bulurken, bugün itibarıyla 4.850,00 TL'den alış fiyatını açtı. Peki, 17 Kasım 2024 Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte, canlı altın kuru fiyatları!

Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:13
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

17 Kasım 2024 Pazar günü çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Bir önceki güne oranla yükselişe geçen altın, yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, bugün anlık altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi, kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları kuru!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.850,00

Satış: 4.904,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.836,60

Satış: 2.837,00

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.700,00

Satış: 9.802,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI | 17 Kasım Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.400,00

Satış: 19.536,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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