AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL takvimi ile birlikte sınav takvimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Açık lise sınavları yurt genelinde belirlenen merkezlerde merkezi sınav sistemi ile gerçekleştirilecek. Toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavlarda adaylara her oturumda soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırmakla yükümlü olacak. Peki, Açıköğretim Lise sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?