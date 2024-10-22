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AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL takvimi ile birlikte sınav takvimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Açık lise sınavları yurt genelinde belirlenen merkezlerde merkezi sınav sistemi ile gerçekleştirilecek. Toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavlarda adaylara her oturumda soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırmakla yükümlü olacak. Peki, Açıköğretim Lise sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:58
AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Açık Öğretim Lise sınav takvimine ilişkin araştırmalar sürüyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini sınavların yapılacağı tarihlere çevirdi. İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem 1. Yazılı sınavları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayımlanan 2024-2025 AÖL takvimiyle birlikte Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu.


1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 10.00'da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 14.00'te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü 10.00'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL SINAV BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile resmi web adresi üzerinden sınava giriş belgelerine erişim sağlayabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

AÖL SINAVLARI HAKKINDA
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, 2 oturum şeklinde, Açık Öğretim Liseleri ise 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, çoktan seçmeli formatta olup her bir ders için 4 seçenekten oluşan 11 sorudan meydana gelen testler şeklinde gerçekleşecektir.

AÖL SINAV TAKVİMİ: 2024-2025 MEB Açık Lise 1. Dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
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