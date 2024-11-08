ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 689. Bölümünde insan avı üzerine bahis düzenleyen bir çetenin hedefi polis memurları oldu! Polis memurlarına yapılan saldırıların son dönemlerde artış göstermesi ekibimizin dikkatini çeker. Bir hacker yardımıyla bu konuyla ilgili bağlantıları araştırırlar. Olayların arkasında yatan gerçek ise kan dondurucudur.