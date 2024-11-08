ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinin 690. Bölüm fragmanı mercek altına alındı. Uzun yıllardır devam eden ve büyük bir takipçi kitlesi olan bu yapım, yine ekran başındaki izleyicilerini heyecanlandıracak. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın syeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:53