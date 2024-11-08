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ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her hafta Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinin 690. Bölüm fragmanı mercek altına alındı. Uzun yıllardır devam eden ve büyük bir takipçi kitlesi olan bu yapım, yine ekran başındaki izleyicilerini heyecanlandıracak. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın syeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:53
ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından gündemdeki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyenler yaşananların devamı için haftaya yayımlanacak bölümü araştırmaya başladı. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar 690. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR 690. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokalar bu hafta 684. bölüm fragmanı ile gündeme geldi.

Yeni bölüm fragmanını izlemek için, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar

ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin. RIZA SOYLU

Şevket Çoruh. MESUT GÜNERİ

Özgür Ozan. HÜSNÜ ÇOBAN

Oya Okar. SELİN GÜNERİ

Ebru Cündübeyoğlu. CANDAN CEYLANLI

ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın 689. Bölümünde insan avı üzerine bahis düzenleyen bir çetenin hedefi polis memurları oldu! Polis memurlarına yapılan saldırıların son dönemlerde artış göstermesi ekibimizin dikkatini çeker. Bir hacker yardımıyla bu konuyla ilgili bağlantıları araştırırlar. Olayların arkasında yatan gerçek ise kan dondurucudur.

ARKA SOKAKLAR 690. NÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Arka Sokaklar haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Gülo'nun Candan'ın himayesinde olması Urfa'daki babasının canını sıkar. Ama Candan Gülo'dan vazgeçmeyecektir. Nazike gaspa uğrayan yaşlı bir adama yardım etmek ister. Ancak gaspçı Nazike'nin başına bela olur. Hakan'ın Rıza babayla tayin konusunu konuşması Aylin'i rahatsız eder. Bir operasyonda Aylin'in başına gelenler onu uzun süre içinden çıkamayacağı bir duruma sürükleyecektir.

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