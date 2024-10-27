ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2025 ocak zammı son dakika haberleriyle vatandaşların arama geçmişlerinde yer alıyor. İşçi ve iş veren temsilcilerinin bir araya gelerek ortaya çıkacak rakam için aralık ayında çalışmaların başlayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Son olarak net 17 bin 2 TL olarak belirlenen maaşlara yeni yılda gelecek zam oranı araştırılıyor. Enflasyon verilerinin de dikkate alınacağı ücret için gözler Bakan Işıkhhan'a çevrildi. Peki, Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL'ye çıkacak? İşte, asgari ücret zam oranı son veriler...