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ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2025 ocak zammı son dakika haberleriyle vatandaşların arama geçmişlerinde yer alıyor. İşçi ve iş veren temsilcilerinin bir araya gelerek ortaya çıkacak rakam için aralık ayında çalışmaların başlayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Son olarak net 17 bin 2 TL olarak belirlenen maaşlara yeni yılda gelecek zam oranı araştırılıyor. Enflasyon verilerinin de dikkate alınacağı ücret için gözler Bakan Işıkhhan'a çevrildi. Peki, Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL'ye çıkacak? İşte, asgari ücret zam oranı son veriler...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:00
ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken Bakan Vedat Işıkhan görüşmelerin Aralık ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Son olarak 17 bin 2 TL olarak belirlenen ücret için yeni yıldaki zam oranı beklenmeye başladı. Son olarak yüzde 49'luk zam oranından sonra yeni zam için enflasyon verileri de doğrudan etkili olacak. İşte Asgari ücret zammı 2025 Ocak...

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan'ın açıklamalarına göre asgari ücret için ilk toplantı Aralık ayında gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yıllık enflasyonun dikkate alınacağı asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendiriliyor. Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak ön plana çıkması nedeniyle masadaki ilk artışın bu oran üzerinden başlaması bekleniyor.
Beklendiği üzere asgari ücret yüzde 41,50 oranında arttığı takdirde net rakam 24 bin 57 lirayı buluyor.
Yüzde 41 ila 45 arasında çıkan yılsonu tahminlerine göre yüzde 45 zam alınması halinde bu kez yeni asgari ücret 25 bin lirayı aşacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI: Tespit komisyonu çalışmaları başlıyor! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ
DÖNEM BRÜT ÜCRET (TL) NET ÜCRET(TL)
2014 Ocak 1.071 846
2014 Temmuz 1.134 891.03
2015 Ocak 1.201,50 949,07
2015 Temmuz 1.273,50 1.000,54
2016 Ocak 1.647 1.300,99
2017 Ocak 1.777,50 1.404,06
2018 Ocak 2.029,50 1.603,13
2019 Ocak 2.558,40 2.020,90
2020 Ocak 2.943 2.324,71
2021 Ocak 3.577,50 2.825,90
2022 Ocak 5.004 4.253,40
2022 Temmuz 6.471 5.500,35
2023 Ocak 10.008 8.506,80
2023 Temmuz 13.414,50 11.402,32
2024 Ocak 20.002,50 17.002,12

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