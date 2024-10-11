ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

Son dakika haberleri: Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan veri akışı devam ederken konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücret sürecine erken başladıklarını belirtti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2025 zammı için yeni hesaplar…