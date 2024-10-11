ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık
Son dakika haberi: Yılın başında 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükselen asgari ücret, Ocak 2025'te yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinin başlamasına 2 ay kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk' diyen Bakan Işıkhan, maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Giriş Tarihi: 11.10.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:40