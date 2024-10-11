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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

Son dakika haberi: Yılın başında 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükselen asgari ücret, Ocak 2025'te yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinin başlamasına 2 ay kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk' diyen Bakan Işıkhan, maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:40
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

Son dakika haberleri: Asgari ücret zammı için olası rakamları belirlemede yardımcı olan veri akışı devam ederken konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücret sürecine erken başladıklarını belirtti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2025 zammı için yeni hesaplar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında asgari ücret sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TÜİK verilerini dün paylaşmıştık. İstihdamda çok güzel haberlere kavuşmuş olduk. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar alıyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanede. İşsizlik Ağustos'ta yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edecek düzeyde. Bu başarıları rakamlarla ifade ediyoruz ama istihdama kattığımız bireyler söz konusu. İnşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam istikrarlı şekilde politikaları uygulamamızın göstergesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde işgücünde sıkıntılar yaşanırken bizde yükselen seyir halinde artması ekonomik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

"İSTİHDAM EDİLEN VATANDAŞLAR ÇALIŞABİLECEKLER"

Ortaya koyduğumuz politikalarla hedefimiz kadın istihdamını artırmak. Erkek istihdamında sorunumuz yok. Kadınlarda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Kadınların ülkemizin kalkınmasında bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı önem veriyoruz. İş Pozitif programını hayata geçirdik. Çok önemli hedefler planlamaktayız. İstihdamımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz işsizlik oranımızı tek haneli seviyeye getirip sürdürülebilir hale getirmeyi istiyoruz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

Özel sektörde işbirliğinde forklift, kule vinç, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık, ambarcılık gibi yerlerde kadın istihdamı az ve buralarla işbirliklerimizi gerçekleştiriyoruz. 600 bine yakın iş piyasasına girmiş durumda. Bu çok önemli bir rakam.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalara erken başladık

Gençlerin iş gücüne girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştırıyoruz. İşsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak en önemli görevlerimiz arasında. Kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz. Haftada 3 gün çalışma şartıyla kamu kurumlarında çalışıyorlar. Ağaçlandırma, geri dönüşüm faaliyetleri, sosyal hizmetler, çocuk bakımları, engelli yaşlı bakımı, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesinde istihdam edilen vatandaşlar çalışabilecekler.

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