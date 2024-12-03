Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı 19. Hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. La Liga maçları kapsamında Real Madrid Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak. Eflatun-beyazlı ekip deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Athletic Bilbao ise ev sahibi avantajını kullanarak bu kritik mücadeleden eli boş dönmemenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de sakatlığı devam eden Vinicius ve Camavinga bu maçta yer alamayacak olmasından dolayı gözler Ancelotti'nin milli yıldızımız Arda Güler hakkındaki kararına çevrildi. Peki, 2024-2025 La Liga Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?