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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı 19. Hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. La Liga maçları kapsamında Real Madrid Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak. Eflatun-beyazlı ekip deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Athletic Bilbao ise ev sahibi avantajını kullanarak bu kritik mücadeleden eli boş dönmemenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de sakatlığı devam eden Vinicius ve Camavinga bu maçta yer alamayacak olmasından dolayı gözler Ancelotti'nin milli yıldızımız Arda Güler hakkındaki kararına çevrildi. Peki, 2024-2025 La Liga Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:53
Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ve Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmadığını merak eden futbolseverler Carlo Ancelotti'nin ilk 11 kadrosunu arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2024-2025 La Liga Athletico - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 19. haftasında düzenlenecek Athletic Bilbao - Real Madrid maçı, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda Athletic Bilbao'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

MUHTEMEL 11

Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısına şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Courtois, Mendy, Rüdiger, Asencio, Lucas Vazquez, Valverde, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappe

Athletic Bilbao -  Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

1 Barcelona - 34 puan

2 Real Madrid - 33 puan

3 Atletico Madrid - 32 puan

4 Athletic Bilbao - 26 puan

5 Villarreal - 26 puan

6 Mallorca - 24 puan

7 Osasuna - 23 puan

8 Girona - 22 puan

9 Real Sociedad - 21 puan

10 Real Betis - 20 puan

11 Sevilla - 19 puan

12 Celta Vigo - 18 puan

13 Rayo Vallecano - 16 puan

14 Las Palmas - 15 puan

15 Leganes - 15 puan

16 Deportivo Alaves - 14 puan

17 Getafe - 13 puan

18 Espanyol - 13 puan

19 Valencia - 10 puan

20 Real Valladolid - 9 puan

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