Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Açıktan üniversite diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak adaylar sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada "2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. İşte AUZEF sınav takvimi…