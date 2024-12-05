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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Açıktan üniversite diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak adaylar sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada "2024 AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. İşte AUZEF sınav takvimi

Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:52
AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan devam eden adaylar 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavlarına katılım sağlayacak. Öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Söz konusu sınava kısa süre kala "AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2024-2025 Güz Dönemi AUZEF sınav tarihleri takvimi…

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden sorgulanıyor.

Açıklandığında adaylar sınav giriş belgelerine "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden erişebilirler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

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