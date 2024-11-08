Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Kim Milyoner Olmak ister yarışması 8 Kasım 2024 Cuma akşamı ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir??" sorusu soruldu. İşte, 100 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:07