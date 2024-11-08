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Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Kim Milyoner Olmak ister yarışması 8 Kasım 2024 Cuma akşamı ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir??" sorusu soruldu. İşte, 100 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:07
Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı…

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

AY TAKVİMİNİN BEŞİNCİ AYI, BÜYÜK TÖVBE AYI, HANGİSİNİN SÖZLÜK TANIMIDIR?
A. BERAT

B. RAMAZAN

C. SAFER

D. CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP:CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
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