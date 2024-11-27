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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

2025 yılına yaklaşırken emekliler yeni yılda maaşlarının hangi günlerde yatırılacağını merak ediyor. Her ayın 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 emekli maaş ödeme takviminde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için her yıl belirli bir takvim oluşturuyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:27
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıl ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek içi araştırmalarına hız kazandırdı. Emekli maaşı ödeme tarihleri genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Resmi tatiller veya özel günlerin takvimi etkilemesi durumunda, maaş ödeme günlerinde değişiklik yapılabiliyor. Peki, 2025 SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri açıklandı mı? İşte, emekli maaş ödeme tarihleri 2025

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

2025 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yeni yılda da emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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