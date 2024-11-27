Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 yılı SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti!

2025 yılına yaklaşırken emekliler yeni yılda maaşlarının hangi günlerde yatırılacağını merak ediyor. Her ayın 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 emekli maaş ödeme takviminde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için her yıl belirli bir takvim oluşturuyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...