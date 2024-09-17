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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulanıyor. Temmuz ayında yüzde 49,25 zam alan emekli vatandaşların en düşük maaşı da 12.500 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk yarısından itibaren geçerli olacak Ocak 2025 zam oranının belli olmasına kısa süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Eylül 2024 emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:28
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Eylül ayı emekli maaş ödeme tarihleri için alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dönüldü. Ağustos ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur ödemesi ise ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Eylül ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödeme tarihleri değişti mi? İşte, detaylar...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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