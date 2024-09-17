Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulanıyor. Temmuz ayında yüzde 49,25 zam alan emekli vatandaşların en düşük maaşı da 12.500 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk yarısından itibaren geçerli olacak Ocak 2025 zam oranının belli olmasına kısa süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Eylül 2024 emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...