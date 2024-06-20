Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton'ın kafaları karıştıran saç detayı! "Bu o değil! Kate'e ne yaptınız?"

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton'ın kafaları karıştıran saç detayı! "Bu o değil! Kate'e ne yaptınız?"

Kate Middleton'ın aylar sonra ilk kez halk önüne çıktı ve insanların büyük bir merakla beklediği prenses, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İnsanların gözlerini alamadığı prensesin özellikle "saçlarına" hayran kaldı. Fakat kanser tedavisi süresince Kate Middleton'ın nasıl olur da saçları bu kadar sağlıklı olur sorusu da gündeme geldi.