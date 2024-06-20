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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton'ın kafaları karıştıran saç detayı! "Bu o değil! Kate'e ne yaptınız?"

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton'ın kafaları karıştıran saç detayı! "Bu o değil! Kate'e ne yaptınız?"

Kate Middleton'ın aylar sonra ilk kez halk önüne çıktı ve insanların büyük bir merakla beklediği prenses, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İnsanların gözlerini alamadığı prensesin özellikle "saçlarına" hayran kaldı. Fakat kanser tedavisi süresince Kate Middleton'ın nasıl olur da saçları bu kadar sağlıklı olur sorusu da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:24
Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton’ın kafaları karıştıran saç detayı! Bu o değil! Kate’e ne yaptınız?

Galler Prensesi'nin zorlu yılı, kamuoyunun önüne çıkma süreci tüm dünyanın gündemlerinden birine dönüşmüştü.

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton’ın kafaları karıştıran saç detayı! Bu o değil! Kate’e ne yaptınız?

Kate Middleton'a kanser teşhisi konulmasının ardından Windsor'daki evinde uzun zamandır tedavi görüyordu.

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton’ın kafaları karıştıran saç detayı! Bu o değil! Kate’e ne yaptınız?

Üç çocuk annesi, açıklanmayan bir kanser türü için tedavi gördüğünü açıkladığında ailesi için zaman, alan ve mahremiyet istemişti.

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton’ın kafaları karıştıran saç detayı! Bu o değil! Kate’e ne yaptınız?

Londra'da Kral III. Charles'ın doğum günü geçit törenine katılan Trooping the Color'da muhteşem elbisesi ve saçıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aylar sonra halkın karşısına çıkmıştı: Kate Middleton’ın kafaları karıştıran saç detayı! Bu o değil! Kate’e ne yaptınız?

Kate Middleton'a teşhis konulduğundan bu yana halka açık ilk etkinliğiydi ve siyah süslemeli ve yakasında kurdele detaylı beyaz bir elbiseyle herkesi büyüledi.

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