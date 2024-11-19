BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 26. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizinin yayımlanan son bölümün ardından, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizinin sevenleri fragman sorgulamasına başladı. Son bölümde, Efsun'un başına gelen kazayı araştırmaya koyulan Edip, evlerine giren iki kişiyi fark etmiş ve bu olay, Bahar'ın üzerindeki baskıyı daha da arttırmıştı. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?