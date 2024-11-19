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BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 26. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizinin yayımlanan son bölümün ardından, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları arayan dizinin sevenleri fragman sorgulamasına başladı. Son bölümde, Efsun'un başına gelen kazayı araştırmaya koyulan Edip, evlerine giren iki kişiyi fark etmiş ve bu olay, Bahar'ın üzerindeki baskıyı daha da arttırmıştı. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:00
BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar 26. bölüm fragmanı ile gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizi, 15 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümüyle ilgili merak uyandırdı. Son bölümdeki gerilimli olayların ardından, dizinin takipçileri Bahar 26. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelecek hafta neler yaşanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

BAHAR 25. BÖLÜM KONUSU

Efsun'un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip'in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar'ın üstündeki baskı artar.

BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip'in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.

BAHAR 26. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır.

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