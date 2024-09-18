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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamında evlilik kredisi hakkında bir yeni gelişme daha açıkladı. Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlayan projeye sonrasında Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta eklenmişti. Şimdi ise Bakan Göktaş X hesabı üzerinden yeni bir ilin projeye dahil olduğunu açıkladı. İşte, 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:44
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ilk etapta deprem bölgesi için başlamıştı. Sonrasında kapsamı ve içeriği genişletilen projeye 3 il daha eklendiği açıklanmış ve başvuruları alınmıştı. Yeni evlenecek çiftlerin nakit ihtiyacını karşılayacak olan "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi" için projeye dahil edilen yeni il açıklandı.İşte, evlilik kredisi başvuru şartları hakkında detaylar...

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

3 İLDE DAHA BAŞLAYAN PROJEYE 1 İL DAHA EKLENDİ!

Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

Son olarak 17 Eylül tarihinde Bakan Göktaş X hesabı üzerinden Osmaniye'yi de projeye dâhil ettiklerini belirtti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
  • Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
  • Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
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