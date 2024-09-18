Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamında evlilik kredisi hakkında bir yeni gelişme daha açıkladı. Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlayan projeye sonrasında Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta eklenmişti. Şimdi ise Bakan Göktaş X hesabı üzerinden yeni bir ilin projeye dahil olduğunu açıkladı. İşte, 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:44