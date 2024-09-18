Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Evlilik kredisine 1 il daha eklendi! 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz...

150 bin lira faizsiz evlilik kredisi ilk etapta deprem bölgesi için başlamıştı. Sonrasında kapsamı ve içeriği genişletilen projeye 3 il daha eklendiği açıklanmış ve başvuruları alınmıştı. Yeni evlenecek çiftlerin nakit ihtiyacını karşılayacak olan "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi" için projeye dahil edilen yeni il açıklandı.İşte, evlilik kredisi başvuru şartları hakkında detaylar...