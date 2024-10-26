BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin detaylar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu alımlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve koşullarını öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. 2023 yılında, 26 ilde toplam 1250 kişiye çarşı ve mahalle bekçiliği pozisyonunda istihdam sağlandı. Peki, 2024 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek, başvuru şartları neler olacak ve kimler bu ilana başvurabilir?