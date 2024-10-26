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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin detaylar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu alımlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve koşullarını öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. 2023 yılında, 26 ilde toplam 1250 kişiye çarşı ve mahalle bekçiliği pozisyonunda istihdam sağlandı. Peki, 2024 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek, başvuru şartları neler olacak ve kimler bu ilana başvurabilir?

Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:40
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

Çarşı ve mahalle bekçi alımları için tarihler ve başvuru şartları mercek altına alındı. Bekçi olmayı hedefleyen vatandaşlar, EGM ve PA duyurularını takip ederken, bir yandan da Ön Sağlık Kontrolü Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek alımlara ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki bekçi alımları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler bekçi olabilir? İşte, ayrıntılar....

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) işbirliği çerçevesinde yapılacak bekçi alımlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?

KİMLER BEKÇİ OLABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, kimler başvurabilir?
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