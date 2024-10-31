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BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

Bekç alımlarına ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek bekçi alımlarına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru ayrıntılarını öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı.Geçtiğimiz sene 26 ilde toplam 1250 kişi bekçi olarak görevlendirildi. Peki, 2024 bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek, başvuru şartları neler olacak ve kimler bu ilana başvurabilir, Polis Akademisi Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik duyurusu yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:10
BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

EGM ve PA işbirliğiyle yürütülecek bekçi alımlarının tarihleri ve şartları bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşların gündeminde. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak kılavuz ile çarşı ve mahalle bekçi alımlarına ilişkin ayrıntılar netlik kazanacak. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, bekçi maaşları ne kadar? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2024 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu henüz yayımlanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,vd) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


BEKÇİ ALIMI DUYURULARI 2024: EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, şartları neler?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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